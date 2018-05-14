شاهد.. هذا ما قاله مرتضى منصور عن حسام غالي

14 مايو 2018 - 03:11 ص

أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بحسام غالي، لاعب الأهلي السابق، المعتزل عن الملاعب مؤخرًا.



وقال، في مداخلة مع برنامج «مع شوبير»، مساء الأحد، إن «غالي دخل الملاعب محترمًا وخرج محترمًا».

