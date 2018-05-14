» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع

14 مايو 2018 - 07:11 ص

سلطت صحيفة "ديلي تليجراف" الإنجليزية الضوء على الهدف الأخير الذي أحرزه النجم المصري محمد صلاح أمس أمام برايتون ، وذلك من خلال نشر صورة كاملة لنجم ليفربول أثناء سجوده عقب احتفاله بالهدف .



وجاء ذلك تحت عنوان "32 هدفا في 38 مباراة، أكثر من شيرر وأكثر من سواريز و أكثر من رونالدو .. فليحيي الجميع صلاح".

ويتحدث الكاتب بول جويس في مقال له عن فريق ليفربول في مباراته الأخيرة في الدوري وقبل الأخيرة في هذا الموسم واصفا الهيئة التي كان عليها ملعب الأنفيلد معقل ليفربول خلال المباراة وبعدها حينما تسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي لهداف الموسم في البطولة ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في شكلها الحالي.

لقد سجل صلاح ضد 17 فريقا في البريميير ليغ، كما سجل 34 مباراة مختلفة في كافة المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم حتى الآن وهي أرقام تاريخية هي الأخرى.

ويقول جويس إن: "صلاح كان تميمة اليوم بعدما حقق هذا الإنجاز في موسم يعد استثنائيا، وبعد أن تفوق صلاح على رقم رونالدو في عدد الاهداف المسجلة في الدوري الانجليزي هل يمكن لهذا اللاعب ذي الخمسة والعشرين عاما أن يفعلها مرة أخرى ويتفوق على رونالدو في نهائي دوري أبطال أوروبا؟"

"صلاح بعدما استُبدل قبل نهاية المباراة حصل على تصفيق حار من المشجعين وعاد إلى الملعب مرة أخرى بعد نهاية المباراة، ولكن هذه المرة كان يصطحب ابنته مكة ليتسلم جائزة الحذاء الذهبي، وحظت البنت بالتصفيق مستمرة في ركل الكرة وسط هتافات المشجعين الفرحين".

"لقد حقق صلاح الكثير هذا الموسم لكن لا زال عليه بذل مزيد من الجهد في نهائي دوري أبطال أوروبا"