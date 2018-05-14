» تعرف على حالة طقس اليوم

14 مايو 2018 - 09:09 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 14 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فية من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30

وسط الدلتا 18 29

الإسكندرية 19 25

بلطيم 18 26

مطروح 17 24

السلوم 16 27

سيوة 19 31

بورسعيد 19 25

دمياط 18 25

العريش 18 25

رفح 19 24

الاإسماعيلية 20 30

السويس 18 29

رأس سدر 19 29

نخل 15 27

نويبع 23 25

طابا 20 24

كاترين 13 25

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 18 31

بنى سويف 18 31

المنيا 19 32

أسيوط 20 32

سوهاج 21 33

قنا 22 33

الأقصر 22 34

أسوان 24 35

أبوسمبل 25 36

الوادى الجديد 20 35

شلاتين 24 33

ابو رماد 23 32

راس حدربة 23 31

حلايب 22 30