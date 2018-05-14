لليوم الثالث.. الأمن يطوق محطات المترو

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لليوم الثالث على التوالى، تواصل قوات الأمن تمركزها أمام محطات المترو، بعد أن قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل تحريك سعر تذكرة المترو ليصل سعرها لـ 7 جنيهات.

ففي محطة الشهداء برمسيس، تمركزت 3 سيارات أمن مركزي وأخرى 2 لفض الشغب مع توجد "بوكس صغير" بالقرب من قسم شرطة الأزبكية.

وفي محطة جمال عبد الناصر بوسط البلد، تمركز عدد من القيادات الأمنية أمام صيدلة الإسعاف مع تواجد عربيتين أمن مركزي بشارع رمسيس وانتشر حولهم جنود الأمن.  

يأتي ذلك تحسبًا لوجود أي تظاهرات أو تجمهر من قبل المواطنين اعتراضًا منهم على ارتفاع سعر التذكرة، بعد أن تردد الفترة الماضية بوجود إضراب ومقاطعة للمترو على مواقع التوصل الاجتماعي.   


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