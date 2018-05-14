» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم

14 مايو 2018 - 09:53 ص

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك العفو عن قائد نادي الزمالك اللاعب محمد إبراهيم، بعد انتهاء مباراة كأس مصر غدًا الثلاثاء أمام سموحة.

وأضاف "منصور" خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية "صدى البلد"، أن قرار العفو يأتي بعدما انتظم اللاعب الفترة الماضية وأدى تدريبات انفرادية داخل صالة الجيم، بالإضافة إلى تقديمه باعتذار عما بدر منه.

وكان محمد إبراهيم عقد جلسة قبل عدة أيام مع خالد جلال المدير الفني للزمالك وأيمن حافظ مدير الكرة اعتذر فيها، ومن ثم تم تصفية الأجواء قبل مباراة النهائي.