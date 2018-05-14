اليوم.. الاستئناف فى أحداث سمالوط

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تأجيل محاكمة 217 متهمًا في أحداث سمالوط

تستأنف محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معوض محمد محمود محاكمة 217 متهمًا فى أحداث عنف وتظاهر بمركز سمالوط، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.  

وقال الدفاع إن المحكمة سوف تواصل الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضيتين الأولى والبالغ عددهم 148 متهمًا بينهم 24 متهمًا محبوسين على ذمة القضية التى تعود الى 14 أغسطس 2013  بعد أن انتهت المحكمة من سماع أقوال الشهود.

وفى القضية الثانية تسمتع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 69  متهمًا محبوسين على ذمة القضية وبعضهم  مفرج عنهم في القضية التى  تتعلق بحرق قسم شرطة سمالوط  والتى تعاد إجراءات المحاكمة بد أن صدرت أحكامًا تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد في أغسطس 2016 وتمت إعادة إجراءات 69 متهما من إجمالى 119  متهمًا  تم الحكم عليهم بالسجن لمشدد والمؤبد  فيما برأت 5 آخرين فى القضية  التى أحالها النائب العام فى مارس 2015  إلى المحاكمة  وشمل الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

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