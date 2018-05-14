القبض على 30 مشتبها به خلال حملة أمنية بمزارع المنيا

14 مايو 2018 - 09:59 ص

ألقت الأجزة الأمنية فى المنيا، القبض على 30 مشتبهًا بهم وتمشيط 11 مزرعة ومتهمين جنائيين بالصحراوي الغربي.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع ادارة البحث الجناءي وقطاع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، لإجراء عملية تمشيط موسعة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة الحدودية التي تربط المنيا بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط.