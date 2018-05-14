غدًا.. 30 حافلة لنقل جماهير الزمالك لبرج العرب

14 مايو 2018 - 10:00 ص

قال اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة خصص 30 حافلة لنقل أعضاء الجمعية العمومية والجماهير التي سوف تحضر نهائي الكأس غدًا أمام سموحة.

وأعلن "مقلد"، خلال تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، موعد تحرك الحافلات من أمام النادي، حيث من المقرر أن تنطلق في الحادية عشرة صباح غدٍ، على أن يحصل الأعضاء على دعوات المباراة أثناء طريقهم للملعب

وعن أزمة الحكام التي دار بشأنها خلافات الفترة الماضية، بين كل الناديين أوضح مقلد أن مجلس الزمالك ليس لديه أى مشكلة فى إقامة المباراة بحكام مصريين، ونقدر ونحترم كل الحكام ولا يوجد أى أزمة لدينا".