تأجيل محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام"

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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين المنتمين لحركة "حسم" في القضية 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 21 مايو لتعذر حضور المتهمين.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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