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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

مال وأعمال

مؤشرات البورصة تصعد جماعياً بمستهل تعاملات جلسة اليوم
ارشيفية

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا في بدء جلسات اليوم الاثنين وعوضت القيمة السوقية للأسهم جزءًا من خسائرها، مسجلة أرباحًا بنحو مليار جنيه، ووصلت إلى 961.655 جنيه.

صعد مؤشر إيجي إكس 30، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.18%، ووصل إلى مستوى 17216 نقطة.

كما ربح مؤشر إيجي إكس 70، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.31%.


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