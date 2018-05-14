ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

14 مايو 2018 - 11:23 ص

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا في بدء جلسات اليوم الاثنين وعوضت القيمة السوقية للأسهم جزءًا من خسائرها، مسجلة أرباحًا بنحو مليار جنيه، ووصلت إلى 961.655 جنيه.

صعد مؤشر إيجي إكس 30، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.18%، ووصل إلى مستوى 17216 نقطة.

كما ربح مؤشر إيجي إكس 70، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.31%.