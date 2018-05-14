  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
كوبر

لاعب شهير لـ"كوبر": "حسبي الله ونعم الوكيل"

مكة محمد صلاح

"مكة" تخطف الأضواء من "صلاح" في ملعب "آنفيلد"

محاكمة

تأجيل محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت

عودة جثامين 20 مسيحيًا ذبحهم داعش في سرت

الإعلامي نشأت الديهي

الديهى لـ قيادى إخوانى: "مش عايزين نشوف وشك"

تذكرة المترو

لليوم الثالث.. الأمن يطوق محطات المترو

صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

السناوى: هذه الأزمة شقت صفوف الضباط الأحرار

الحياة السياسية

السناوى
السناوى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر

#

رسميًا.. "صلاح" أول عربي يحصد هذه الجائزة

#

"السعيد" يدخل في أزمة جديدة

#

سيد على عن "خالد محيى الدين": "رحل آخر الرجال المحترمين"

جمال عبد الناصر

عبد الله السناوي

خالد محيي الدين

الظباط الاحرار

كشف عبد الله السناوى، الكاتب الصحفى، عن الأزمة التى تعرض لها تنظيم الضباط الأحرار عقب قيام ثورة يوليو 52، مشيرًا إلى أن القيادى الراحل خالد محيى الدين السياسي ومؤسس حزب التجمع كان نقطة بارزة فى هذا الخلاف ومعه عدد من أعضاء سلاح الفرسان لافتًا إلى أنه عندما أعلن مجلس قيادة الثورة قرارات 5 مارس 1954، التى تقضى بالعودة إلى الحياة النيابية وانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورًا جديدًا وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف لم تشر تلك القرارات إلى عودة الأحزاب، بل استبعدتها من انتخابات الجمعية التأسيسية، كما تجنب التمرد العسكرى فى سلاح الفرسان أى إشارة إلى الأحزاب وعودتها خشية خسارة الجمهور العام .

وأضاف السناوى خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "سؤال خالد محيي الدين"، أنه صدرت قرارات أخرى فى 25  مارس تقضى بإعادة الحياة النيابية، وإقامة جمهورية برلمانية، وعودة اللواء نجيب إلى رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة ستة أشهر برئاسة خالد محيى الدين فأضاف ناصر إلى تلك القرارات فقرة واحدة تعلن حل مجلس قيادة الثورة وعودة الضباط الأحرار لعملهم الأساسي فكانت تلك الفقرة  نقطة انقلاب حاسمة فى مسار أزمة مارس.

وتابع قائلا: "تشققت صفوف بدت موحدة ونشأت صراعات كانت مؤجلة بين صفوف الظباط ولم تكن قيادة التنظيم مرشحة لإدارة كفؤة وسادتها حالة ارتباك فادحة باستثناء ناصر، الذى أدار بثبات أعصاب الأزمة، قبل أن يدخل على خطها الصف الثانى من لضباط الأحرار بوازع الولاء لمؤسس التنظيم دون أن يطلب منهم، أو يوحى إليهم بأى تصرف حوصر سلاح الفرسان وحلقت طائرات حربية فوقه ومنع إذاعة بيان باسم مجلس قيادة الثورة يعلن حله، وجرى توقيف اللواء نجيب وحسم الصراع بقوة السلاح، لكنه لا يجب أن يغيب عن الذاكرة أنه سلاح مقابل سلاح".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر
» الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة
» «بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر
» شاهد.. بهذه الطريقة احتفل "كاف" بـ"صلاح"
» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"
» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان
» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟
» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم
» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون