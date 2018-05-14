"مكة" تخطف الأضواء من "صلاح" في ملعب "آنفيلد"

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الرياضة

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جانب من تتويج صلاح بالحذاء الذهبي

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خطفت "مكة" نجلة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي الأضواء من والدها ليلة أمس بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي والتي يمنحها الدوري الإنجليزي للهداف.

وتعالت أصوات الجماهير تشجيعًا للفتاة الصغيرة عندما نزلت إلى الملعب وأخذت تسدد الكرة بقدمها، وكانت تلحقها جيئة وذهابًا، وسط صياح وهتافات من الجمهور.

ونشر "صلاح" صورًا عبر حسابه على تويتر وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبي، بعد أن وصل رصيده من الأهداف خلال هذا الموسم إلى 32 هدفا، ليكون بذلك اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد من البريمييرليج.
شاهد الفيديو..


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