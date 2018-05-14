موت الأخ في المنام طول عمر له وشفاء من المرض

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أخى يموت. فما التأويل وشكرا. 

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موت الأخ طول عمر له وشفاء من مرض وزوال هم، وربما دل موت الأخ على الحياة الجديدة له، وإن كان أخوك أعزبًا فقد يكون زواجاً له، وإن كان متزوجا فقد يرزق ولدًا، أو عملا جديدا له، أو إصابة رزق. وإن رأى الرجل أن أخاه مات في سفر فذلك يدل على زيادة الرزق ويدل على زواج الأعزب منهما، وإن رأت العزباء موت أخيها فسوف تتزوج زواجاً سعيداً يملأه الود.

وإن رأت المتزوجة موت الأخ فهو حدث سعيد في حياتها. وقد يدل موت الأشقاء على الحسد الشديد أو العين القوية التي أصابت الأخ، و يجب عليه أداء الصلاة المفروضة فى وقتها حتى يقوي إيمانه و يحافظ على الأذكار و قراءة القرآن والرقية الشرعية كى يقي نفسه من الحسد. وقد يكون موت الأخ ندمك أنت عن ذنب يؤنب ضميرك.

وقد يدل وفاة الأخ على الشعور بالهزيمة من الخصوم وفقدان من يقوى ويشد من الأزر لقوله تعالى: "هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي". والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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