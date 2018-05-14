لاعب شهير لـ"كوبر": "حسبي الله ونعم الوكيل"

14 مايو 2018 - 11:45 ص

شن لاعب الزمالك خالد قمر والمعار لصفوف الإنتاج الحربي، هجوما على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، لعدم ضمه في قائمة الفراعنة التي ستشارك في معسكر مايو الجاري، وتخلله إقامة 3 مباريات ودية مع الكويت يوم 25 مايو الجاري بالكويت، ومع كولومبيا بمدينة بيرجامو الإيطالية يوم 1 يونيو، ومع بلجيكا بمدينة بروكسل يوم 6 يونيو.

واعترض اللاعب على عدم ضمه للقائمة قائلا عبر حسابه بـ "فيس بوك": «حسبي الله ونعم الوكيل».

يأتي هذا بعدما تألق قمر بشدة مع الإنتاج الحربي خلال الموسم الحالي، بعد إعارته من الزمالك، حيث سجل 9 أهداف في 17 مباراة.