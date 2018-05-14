لاعب شهير لـ"كوبر": "حسبي الله ونعم الوكيل"

محمد عبد الحارس
شن لاعب الزمالك خالد قمر والمعار لصفوف الإنتاج الحربي، هجوما على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، لعدم ضمه في قائمة الفراعنة التي ستشارك في معسكر مايو الجاري، وتخلله إقامة 3 مباريات ودية مع الكويت يوم 25 مايو الجاري بالكويت، ومع كولومبيا بمدينة بيرجامو الإيطالية يوم 1 يونيو، ومع بلجيكا بمدينة بروكسل يوم 6 يونيو.
واعترض اللاعب على عدم ضمه للقائمة قائلا عبر حسابه بـ "فيس بوك": «حسبي الله ونعم الوكيل».
يأتي هذا بعدما تألق قمر بشدة مع الإنتاج الحربي خلال الموسم الحالي، بعد إعارته من الزمالك، حيث سجل 9 أهداف في 17 مباراة.
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