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محافظ المنيا يكرم لاعبين لحصولهما على الميدالية البرونزية لكرة السلة

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كرم عصام البديوى محافظ المنيا، رضا فتحي فهيم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين، وأحمد عثمان عبد الحميد المشرف بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين، تقديراً للجهد المتميز الملموس في رعاية أبناء المؤسسة.

جاء ذلك بحضور محمد سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكد المحافظ أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية أسهمت وبشكل كبير في حماية وتمكين الأطفال وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال تنظيم العديد من الورش التدريبية والمعسكرات مع تقديم خدمات صحية وتعليمية وعلاجية لهم علاوة على تعزيز سياسات وبرامج دعم الأسر ومساعدتهم على القيام بواجباتهم تجاه أبنائهم وتقديم خدمات المشورة والوساطة الأسرية كحل وقائي.

كما كرم عصام البديوى محافظ المنيا، اللاعبين أشرف أبو زيد، ومحمد أنور حسانين المشاركان بالمنتخب القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة حيث حصل اللاعبان على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال التصفيات النهائية لبطولة إفريقيا لعام 2017. كما كرم المحافظ مدربهما مدحت مصطفى أبو زيد،  بحضور دكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة .

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة وتبذل جهوداً في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، لافتا إلى  أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم، وأكد على أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع ،حيث شرفوا مصر في العديد من المجالات .

من جانبه، قال دكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة إن هؤلاء الشباب يمثلون نموذجاً مشرفاً لمحافظة المنيا وأنهم يعطون دفعة وطاقة ايجابية لكل الشباب، مشيراً إلى أنهم أصحاب إرادة وعزيمة قوية .



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