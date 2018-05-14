تعرف على درجات حرارة الغد

14 مايو 2018 - 12:36 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء 15 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية، وتكون كثيفة على بعض الطرق صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 31

وسط الدلتا 20 31

الإسكندرية 19 27

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

السلوم 18 28

سيوة 20 32

بورسعيد 20 25

دمياط 18 25

العريش 18 26

رفح 19 25

الاإسماعيلية 19 32

السويس 20 31

رأس سدر 22 32

نخل 17 29

نويبع 24 32

طابا 21 29

كاترين 15 29

الطور 19 32

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 32

مرسى علم 22 31

الفيوم 20 32

بنى سويف 20 32

المنيا 20 32

أسيوط 20 33

سوهاج 21 34

قنا 22 35

الأقصر 22 36

أسوان 24 36

أبوسمبل 25 36

الوادى الجديد 20 35

شلاتين 24 33

أبو رماد 23 32

رأس حدربة 23 31

حلايب 22 30