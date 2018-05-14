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الحكم فى طعن المتهمين بمذبحة كرداسة 9 يوليو المقبل

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة متهمي مذبحة كرداسة لجلسة 6 مارس
تأجيل محاكمة متهمي مذبحة كرداسة لجلسة 6 مارس

شيماء السيد

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10 مايو.. الحكم على 15 متهمًا بـ"أحداث مركز كرداسة الأولى"

قررت محكمة النقض اليوم الإثنين، حجز جلسة 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم في طعن 135 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميًا "مذبحة كرداسة"، بالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهمًا.

كما قضت المحكمة بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا بالقضية، وذلك بعد تمسك دار الافتاء برأيها في التقرير الأول.


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