مصرع طفلين غرقًا فى المنوفية

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لفظ طفلان أنفاسهما الأخيرة غرقًا فى حادثين متفرقين بدائرة مركز أشمون بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية يفيد، بوفاة نجله 3 سنوات، طفل ومقيم بذات الناحية غرقاً بمصرف شنشور المار أمام منزله أثناء قيامه باللهو ونفى الشبهة الجنائية .

بسؤال والدة المتوفى "س ع ت" ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أفادت بمضمون ما جاء بأقوال زوجها وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا ببلاغ من " ع ش ح"  سائق ومقيم دائرة المركز بوفاة نجله " ش " طفل عمر عامان، ومقيم بذات الناحية أثناء تواجده رفقة والدته بمنزل والدها بدائرة المركز على إثر غرقه بترعة النقراشية حال لهوه أمام المنزل ونفى الشبهة الجنائية .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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