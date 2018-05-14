السفير البريطانى يوجه رسالة لـ"محمد صلاح"

14 مايو 2018 - 01:15 م

هنأ السفير البريطاني فى مصر، جون كاسن، لاعب المنتخب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قائلاً: "يعيش الملك".

وقال كاسن خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يعيش الملك، هو من الوجوه المصرية الملهمة".

واستعرض السفير البريطاني فيديو وضعته صفحة نادى ليفربول على حسابها الشخصى على تويتر لمحمد صلاح والذى سجل 32 هدفًا فى الدورى الإنجليزى.

وعلق عدد من النشطاء على المنشور، فقال إسماعيل عادل: "أسطورة عربية محمد صلاح".

وأضاف سامة نبيل: "اتوصوا بالمصريين بقىا عشان خاطر أبو صلاح".