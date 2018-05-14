الحكومة الإسرائيلية توجه رسالة تحذيرية لحماس

14 مايو 2018 - 01:25 م

وجه أوفر جندلمان، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، رسالة تحذيرية إلى المرابطين على الحدود من الفلسطينيين بين قطاع غزة وحدود إسرائيل، مطالبًا إياهم بالابتعاد عن الحدود حتى لا يتفاقم استخدام العنف من القوات العسكرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وقال جندلمان خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كل حمساوي يقترب من حدود قطاع غزة مع إسرائيل بهدف اجتيازها واقتحام حدودنا وذبح مواطنينا سيواجه ردًا حازمًا".

وتابع قائلاً: "قد أعذر من أنذر اللهم فاشهد أنها مسيرة الفوضى حماس تقودكم إلى الهلاك".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتتح سفارتها الجديدة في القدس المحتلة، اليوم بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية سنة 1948، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلي اعترف فيه بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي أغضبت العالمين العربي والإسلامي.