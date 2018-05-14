  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
شقيق أحمد ماهر: أخي ليس حرًا

ماهر يوجه تساؤلات خطيرة عن نقل السفارة الأمريكية

شيخ الأزهر

الأزهر يدين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

محمد البرادعى

البرادعى يكشف موقفه من الإطاحة بـ"مرسى" بعد ثورة 30 يونيو

اوفير

الحكومة الإسرائيلية توجه رسالة تحذيرية لحماس

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطانى يوجه رسالة لـ"محمد صلاح"

صورة الخبر

"الظواهري" يدعو للجهاد ضد الولايات المتحدة

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

20 شهيدا في مواجهة قوات الاحتلال بقطاع غزة

كوبر

لاعب شهير لـ"كوبر": "حسبي الله ونعم الوكيل"

مكة محمد صلاح

"مكة" تخطف الأضواء من "صلاح" في ملعب "آنفيلد"

محاكمة

تأجيل محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام"

الجنايات ترسل ملف محاكمة متهم بـ"أحداث الاستقامة" للاستئناف

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

2 يوليو.. الحكم على متهم فى قضية مذبحة رفح الثانية

#

تأجيل جلسة إعادة محاكمة 27 متهما بـ"فض النهضة"

#

السبت.. إعادة محاكمة 18 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

#

السجن عاماً لشخصين أدينا بجريمة "الشتم بالعبودية"

جريمة

قتل

جريمة قتل

اخبار شبرا

جريمة فى شبرا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رفع ملف محاكمة المتهم محمود عبد الرازق، في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، لمحكمة استئناف القاهرة لإرسالها للدائرة الرابعة عشر.

وأشار القاضي إلى أن الدعوى منظورة أمام الدائرة الرابعة عشر بعد إعادتها من محكمة النقض، ومؤجلة لجلسة الثاني من يونيو، فجاء قرار رفع الأوراق لنظر محاكمة المتهم مع الآخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» غياب رباعى الأهلى بسبب الامتحانات
» بسبب الهزار.. عامل يقتل ابن عمه فى الجيزة
» «ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر
» الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة
» «بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر
» شاهد.. بهذه الطريقة احتفل "كاف" بـ"صلاح"
» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"
» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان
» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟
» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم
» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون