ماهر يوجه تساؤلات خطيرة عن نقل السفارة الأمريكية

14 مايو 2018 - 02:09 م

طرح أحمد ماهر، الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، مجموعة من التساؤلات حول الأوضاع السياسية التي اتخذ فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشيرًا إلى أن الإجابة على هذه الاستفسارات تضع الصورة صحيحة أمام العالم عما تسبب فى هذه الأزمة.

وقال ماهر خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "هل كان يجرؤ ترامب أو غيره علي نقل السفارة للقدس واعتبارها عاصمة إسرائيل في وقت الثورات الشعبية العربية 2011 وفي عز قوة صوت وإرادة الشعوب العربية؟".

وأضاف قائلاً: "وهل كان يفعلها إلا وهو متأكد من رضا وموافقة حلفائه من الحكام؟".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح سفارتها الجديدة في القدس المحتلة، اليوم بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية سنة 1948، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اعترف فيه بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي أغضبت العالمين العربي والإسلامي.