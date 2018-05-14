عامل يمزق جسد زميله حتى الموت بشبرا

14 مايو 2018 - 02:14 م

أقدم عامل على تمزيق جسد زميله حتى الموت بشبرا الخيمة اليوم الاثنين، بسبب الخلاف على ثمن بيع السمك والتنافس بينهما.

وردت معلومات للواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، يفيد بوصول "أحمد. خ" 30 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات نافذة بالبطن.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل في محل سمك مجاور لمحل ملك والد المجني عليه، وبسبب قيام المجني عليه ببيع السمك بسعر أقل للزبائن نشبت بينهما مشاجرة، قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الشارع وفر هاربا، وتبين أن المتهم يدعى "م. س" وشهرته "بيبو".