البرادعى يكشف موقفه من الإطاحة بـ"مرسى" بعد ثورة 30 يونيو

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تويتر

مصر

محمد البرادعي

محمد مرسي

القوات المسلحة المصرية

رد الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس المصرى السابق، والعالم الذرى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على عدد من الشائعات التى تدور حول عمله إبان مظاهرات 30 يونيو، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن أغلب ما يحاك ويردد على ألسنة بعض النخب المصرية عار تماما من الصحة مبينًا صحة ما تم.

وقال البرادعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "هناك للأسف كثيرون مستمرون فى ترديد الإفك ولايتحرون الحقيقة، فمن قائل إننى سافرت الى الخارج لأتآمر وأروج لعزل الدكتور مرسى، إلى مُدعى أننى "تواطأت"، إلى آخر يزعم كُرهى للإسلام، وغيرها من الافتراءات، كما ذكرت مرارًا أن مطلبى وغيرى فى ذلك الوقت كانت انتخابات رئاسية مبكرة نتيجة الفشل والاستقطاب المدمّر فى إدارة الدولة، وأننى لم أعلم باحتجاز الدكتور  مرسى  بعد محادثات تمت بينه وبين الجيش". 

وأضاف العالم المصرى: "لم تكن قوى المعارضة على علم بها إلا خلال اجتماع دعى الجيش القوى المدنية إليه لبحث كيفية الخروج من الاحتقان الخطير  الذى وصلت إليه البلاد  حضرت الاجتماع وقد قبلت المشاركة فى العمل الرسمي بهدف واحد وهو محاولة تجنب اقتتال أهلى يلوح فى الأفق والتوصل الى مصالحة وطنية طبقاً لخريطة طريق 3يوليو".

وتابع: "على الرّغم من محاولاتى فى كل اتجاه وبكل الأساليب فقد فشلت فى هذا، أمام التيار الكاسح الذى واجهته ولم يكن أمامى سوى الإستقالة. وفى ضوء المناخ السائد حينذاك والمتصادم مع رؤيتى وضميرى وكل قناعاتى، فقد وجدت أنه من الأفضل أن أبتعد عن العمل السياسى فى مصر بعد أن قدمت كل ما أستطيع للانتقال بالوطن الى نظام حكم قائم على الحرية والكرامة، وأن أعود لممارسة عملى الدولى. حَرَّى بهؤلاء وغيرهم من التيارات الآخرى أن يراعوا ضمائرهم وأن يكفوا عن الاستمرار فى ترديد الأكاذيب. الوطن يستحق أفضل من هذا". 

وعلق عدد من النشطاء على المنشور، فقال  خالد محمد: إحنا فى مصر يا دكتور بنحبك وفاهمينك "

وأضاف هاني سالم مهاجما البرادعى : "أنت  متآمر ومنافق".

يذكر أنه بعد ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب ضد حكم الإخوان الملسمين، عُزل محمد مرسى من منصبه فى بيان 3 يوليو الشهير.


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