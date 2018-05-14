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تأجيل محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام"

تأجيل إعادة محاكمة 42 متهمًا فى أحداث قسم مطاى

قبلي وبحري

جنايات المنيا
جنايات المنيا

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تأجيل إعادة محاكمة 42 متهمًا في «أحداث قسم مطاي»

المتهمين

احداث عنف

مركز مطاي

تاجيل محاكمات

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثالثة اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 42 متهمًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة  مطاى إلى جلسة اليوم الثالث من دور  سبتمبر المقبل  لعدم حضور أحد المتهمين من محبسه.

وقال محمد السيد البهنساوى عضو الدفاع عن المتهمين إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فيما استجابت لطلب الدفاع بحضور أحد المتهمين المتغيبين عن جلسة اليوم، ويدعى شبيب عبد المنجى محمد إلى الجلسة المقبلة فى القضية التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى أغسطس الماضى بإحالة أوراق 9 متهمين لمفتى الجمهورية والمؤبد  لـ 120 آخرين والسجن 10 سنوات لحدثين وبراءة الباقين، وتم القبض على بعض المتهمين والباقين مفرج عنه ومخلى سبيله من  المدانين اليوم.

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