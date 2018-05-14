ساويرس للفلسطينيين: "كل مواطن عربى شريف معاكم"

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علق المهندس نجيب ساورس، رجل الأعمال، على منشور للكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى والذى قال فيه إن الفلسطينيين وحدهم على الحدود الغزوية إلا من أصوات وصفها بـ"الخجولة" ودعوات مكبوتة خائفة خانقة معهم.

وقال ساويرس خلال تغريدته على موقع التواصل  الاجتماعى "تويتر": "لا مش لوحدهم.. كل مواطن عربى شريف معاهم بقلبه وفكره.. لكن فى النهاية وفى الحقيقة إنهم فهموا انهم يجب أن يعتمدوا على أنفسهم وعلى الله".

وتابع مرددًا: "لأن الله الذى لا يرضيه الظلم حتى لو كان من شعبه المختار إن صدقت المقولة!".

 وعلق النشطاء على منشور ساويرس، فقال محمد حراز: "هيختلف الزمان وهيمر الوقت وهنفضل نفتخر بيك يا باشمهندس".

وأضاف محمد عيسى: "كلامك  من ذهب".

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