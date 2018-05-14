  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم
شقيق أحمد ماهر: أخي ليس حرًا

ماهر يوجه تساؤلات خطيرة عن نقل السفارة الأمريكية

شيخ الأزهر

الأزهر يدين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

محمد البرادعى

البرادعى يكشف موقفه من الإطاحة بـ"مرسى" بعد ثورة 30 يونيو

اوفير

الحكومة الإسرائيلية توجه رسالة تحذيرية لحماس

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطانى يوجه رسالة لـ"محمد صلاح"

صورة الخبر

"الظواهري" يدعو للجهاد ضد الولايات المتحدة

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

20 شهيدا في مواجهة قوات الاحتلال بقطاع غزة

كوبر

لاعب شهير لـ"كوبر": "حسبي الله ونعم الوكيل"

مكة محمد صلاح

"مكة" تخطف الأضواء من "صلاح" في ملعب "آنفيلد"

محاكمة

تأجيل محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام"

تأجيل إعادة محاكمة 74 متهمًا فى أحداث قسم سمالوط

قبلي وبحري

جنايات المنيا
جنايات المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة 42 متهمًا فى أحداث قسم مطاى

#

اليوم محاكمة 51 متهمًا فى أحداث تظاهر بسمالوط

#

اليوم.. الاستئناف فى أحداث سمالوط

#

تأجيل إعادة محاكمة 19 متهمًا فى أحداث عنف ملوى

سرقة

المشغولات الذهبية

سرقة المشغولات الذهبية

سرقة المشغولات

أجلت اليوم الاثنين، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كل من أحمد عبد الرازق الأمام وأيمن الششتاوى  وأمانة  سر خالد شعبان وعلى حسن إعادة محاكمة 74 متهمًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل.

 وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة استمعت إلى مقاطع فيديوهات توضح مدى مشاركة بعض المتهمين  فى الأحداث  التى تزامنت مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا فى عام 2016 وتم القبض عليهم لتعاد إجراءات محاكمتهم  أمام دائرة جديدة اليوم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد غيابيا بحق 79 متهمًا  وبراءة 5 آخرين والمشدد تراوح بين 10 و15 عامًا بحق 35 آخرين  متهمين  فى اقتحام قسم شرطة سمالوط . 

 بعد أن اسندت لهم النيابة العامة تهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف والإثارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» غياب رباعى الأهلى بسبب الامتحانات
» بسبب الهزار.. عامل يقتل ابن عمه فى الجيزة
» «ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر
» الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة
» «بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر
» شاهد.. بهذه الطريقة احتفل "كاف" بـ"صلاح"
» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"
» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان
» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟
» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم
» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون