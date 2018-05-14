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سيدة تستدرج الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية

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ضبط سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية بالقليوبية
ضبط سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية بالقليوبية

أحمد الشربينى

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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط سيدة لاستدراجها الأطفال وسرقة مشغولاتهم الذهبية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة كرموز  تفيد قيام "ع ز ع" 57 سنة بدون عمل مقيمة شارع دنا العمومي دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامها فى عدد  16 قضية "خطف - سرقة - نصب - تبديد"، و"ع ال ع" 40 سنة صاحب محل مشغولات ذهبية  مقيم شارع أبو مندور  دائرة القسم، بمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص  في ارتكاب جرائم سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب استدراج الأطفال والاستيلاء على مشغلاتهم الذهبية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما "8" قضايا سرقات.


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