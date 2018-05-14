«الأرصاد»: طقس أول "رمضان" مفاجأة

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة من الخميس المقبل، أول أيام شهر رمضان الكريم، حتى الثلاثاء الذي يليه، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة كبداية لموجة حارة تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل ملحوظ، بقيم تتراوح بين 4 و7 درجات ليسود طقس شديد الحرارة على كافةَ الأنحاء خلال ساعات النهار، فيما يعتدل ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أيضًا أن تتراوح الرطوبة النسبية على شمال البلاد من 80 لـ95%، ما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، على أن تكون كثيفة على بعض الطرق.

ومن المنتظر، أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط أمطار يوم الجمعة المقبل على مناطق متفرقة من سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مما يسمح بالقيام بكافة الأنشطة لكل قطاعات الدولة باستثناء البحر الأحمر وخليج السويس، فهما في حالة اضطراب حيث ترتفع الأمواج في العمق بقيم تتراوح بين 2 و3 أمتار.

وطالبت الهيئة من المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الفترة (من الخميس حتى الثلاثاء) من المنتظر أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

السواحل الشمالية من 35 إلى 39

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 إلى 40

محافظات شمال الصعيد من 39 إلى 42

محافظات جنوب الصعيد من 42 إلى 44

محافظات شمال سيناء من 35 إلى 39

محافظات جنوب سيناء من 37 إلى 40


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