ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين

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إسرائيل

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السفارة الامريكية

نقل السفارة

العودة الكبرى

استشهد 55 فلسطينيًا وأصيب 2770 آخرين، اليوم الاثنين، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين المشاركين في مليونية العودة ضمن مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 55 مواطنًا، وإصابة أكثر من 2770 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز، بينهم 7أطفال ومسعف خلال مشاركتهم في مليونية العودة شرق قطاع غزة.

وحول طبيعة الإصابات، أوضحت الوزارة، أن 67 حالة من بين إجمالي الإصابات صُنّفت بـ"الخطيرة"، فيما وصفت 54 إصابة "بالحرجة جداً"، وأن 9 صحفيين أصيبوا خلال الأحداث، فيما أصيب 17 مسعفًا وتعرّضت سيارة إسعاف للضرر الجزئي.

وأطلقت الوزارة، نداء "استغاثة"، بهدف دعم المستشفيات والمراكز الطبية بالأدوية والمستهلكات الطبية، بسبب النقص الكبير الذي تسبب به كثرة الإصابات، جراء المجزرة الإسرائيلية شرق القطاع.

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.


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