«الديهي» يعلن عن مبادرة قناة "ten " بشأن اشتراكات المترو

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إدارة قناة "ten "، قررت تحمل تكاليف 1000 اشتراك لمترو الأنفاق لبعض مستحقي مشروع تكافل وكرامة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن إدارة القناة جاهزة بشيك التبرع، وهذا يعد نوعًا من المشاركة المجتمعية، مطالبًا رجال الأعمال"نجيب ساويرس وصلاح دياب ومحمد أبو العينين وأحمد هيكل" بالتبرع، وأن يقوموا بمساهمة مجتمعية ويتبرعوا بثمن اشتراكات المترو لمستحقي تكافل وكرامة.


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