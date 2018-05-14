  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:38 م
بحث متقدم
أديب

هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

مترو الأنفاق

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى

تركيا والقدس

تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب

افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

سر تجاهل الإعلام لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

السيسي

هذا هدف مؤتمر«السيسي» بعد الغضب الشعبي

حسن نصرالله

أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

أرشيفية

الدستور ينص على المصالحة الوطنية

النائب مصطفى بكري

«بكري» للحكومة: لماذا تبعدون أصحاب الضمائر الحية ‎

زوجة نجل سامي عنان

حبس زوجة نجل سامي عنان

حماس تستنكر تحميل البيت الأبيض لها مسؤولية أحداث غزة

عرب وعالم

المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري
المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

البيت الأبيض يتمسّك بترشيح "هاسبل" لرئاسة "C?a"

#

البيت الأبيض: ترامب يزور بريطانيا في يوليو

#

وسط مقاطعة فلسطينية.. مؤتمر دولي في البيت الأبيض حول غزة

#

حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد في غزة

استنكرت حركة حماس، تحميل واشنطن لها مسؤولية أحداث غزة التي وقعت اليوم الإثنين، على الحدود الشرقية للقطاع، وأسفرت عن استشهاد 55 فلسطينيًا وإصابة 2771 آخرين خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة".
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة له على موقع "تويتر": "تحميل البيت الأبيض حركة حماس المسؤولية عن أحداث غزة هو قلب للموازين، وتبرير وقح للمجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين، وإصرار على معاداة الأمة واستفزازها".
وفي وقت سابق اليوم اختارت واشنطن الوقوف إلى جانب حليفها الإسرائيلي، ولوم حركة "حماس" على أحداث غزة اليوم.
وقال راج شاه، المتحدث باسم البيت الأبيض، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".
وشدد شاه "نحن ندين سلوك حركة حماس في غزة".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن 55 فلسطينيًا استشهدوا اليوم، فيما جرح 2771 آخرين، في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة "العودة"، السلمية بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع.
ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشة وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيل المتواصل للقطاع منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية تنديدًا بنقل السفارة الأمريكية، وإحياءً للذكرى الستين لنكبة قيام إسرائيل، في 15 يوم/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد
» استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»
» طيران الاحتلال يشن غارات على غزة
» تعديل 7 وزارات بالحكومة السودانية
» أهالي ضحايا الأقباط يتوافدون على المطار لاستقبال "رفات زويهم"
» «أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا
» جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب
» انتفاضة شعبية تجتاح تركيا لنصرة للقدس
» ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين
» عامل يمزق جسد زميله بسبب بيع الأسماك
» مصر تدفع بسيارات إسعاف لاستقبال مصابي غزة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون