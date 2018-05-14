الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

14 مايو 2018 - 11:09 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة حارة تشهدها البلاد أول أيام رمضان وحتى يوم الثلاثاء.



وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء بعد المقبل.

