» معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد

14 مايو 2018 - 11:20 م

صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن الوزارة ما زالت تدعم المترو، لكن هذا الدعم يُوفر أموال الصيانة الخاصة بالمترو، متابعًا: "الدعم قبل الزيادة كان هيودينا في داهية".



وأضاف"عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بعدم زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد إلا بعد تحسين الخدمة، لافتًا إلى أن ما تردد عن تأجيل رفع أسعار تذاكر السكة الحديد نظرًا لغضب الناس أمر غير صحيح.



ولفت وزير النقل إلى أن المواطنين يشعرون بتحسن مستوى السكة الحديد خلال المحرلة الحالية، خاصة في خطوط الوجة القبلي.

