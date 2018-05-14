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هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

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هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بأداء وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وتحمله لمسئولية قراره بتحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق، وحرصه على التواجد وسط المواطنين.
وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، "عجبني وزير النقل طلع راجل، كل يوم واقف في المحطات ومش خايف.. أنا مبسوط منه".
وأضاف "أديب": "رجل شجاع، زي المسئولين الأجانب، واقف وسط الناس، ومش قاعد في التكييف".



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