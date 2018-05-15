خبير: إجراء بسيط يحل أزمة مصر الاقتصادية ويجلب 450 مليار

15 مايو 2018 - 07:13 ص

عبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن استيائه من الطرق التي تتعامل بها الحكومة مع محدودي الدخل ، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب حماية محدودي الدخل .



وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لا شك ولاحتى جدال فى أنه من قواعد الإصلاح الاقتصادى أن يتم تسعير وبيع كافة السلع والخدمات بقيمتها الحقيقية" .. مضيفًا: "قلنا من قبل إن مؤسسات التصنيف الائتمانى لاتأخذ فى الحسبان درجة السلام الإجتماعى أو تراكم الغضب الشعبى فى الاعتبار ( دردش كدة مع أى سواق تاكسى أبيض يصادفك) عند إصدار تقاريرها حيث ينصب تحليلها على معادلات وأرقام صماء تحصل عليها من الحكومة".

وأردف: "قلنا من قبل ، وأعتذر عن التكرار الذى أصابنى قبل أن يصيب المتابعين لى بالسأم و الملل ،أنه على الحكومة أن تمنح محدودى الدخل - وما أكثرهم الآن - فى الجيب الأيمن مايعوض ماسوف ينفقونه بالزيادة من الجيب الأيسر".

واستدرك : "الحل الأقرب للمنطق أن يتم إصلاح كفاءة تحصيل الضرائب من المتهربين ( أى عن طريق توسعة المجتمع الضريبى وليس زيادة الضرائب على المسجلين ضرائبياً ) سواء من القطاع الرسمى أو غير الرسمى ( وقدرناها بما لايقل عن 450 مليار جنيه سنوياً ) ، لتوفير التمويل اللازم لمنح محدودى الدخل " دعماً نقدياً و مشروطاً ".

وتابع: "لا تحولوا قُبلة الحياة المنتظرة من الإصلاح الاقتصادى، لرصاصة رحمة يطلقها الغاضبون على البلد ، لبدء فوضى خلاقة مرة أخرى ، ليس هذا محلها أو زمانها" حسب تعبيره.