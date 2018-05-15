اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلي

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بطلان انتخابات النادى الاهلى

فوز محمود الخطيب

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى رقم 11421 لسنة 72 قضائية، المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوى النادى الأهلى، وتطالب ببطلان انتخابات النادى الأخيرة التى فاز بها محمود الخطيب.

قالت الدعوى إن سبب بطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية رغم حصولهم على حكم فى الدعوى رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ، بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادى.

وكانت انتخابات الأهلى أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى تطالب ببطلان إجراءاتها، وما ترتب عليها من قرارات.

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