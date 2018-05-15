تطورات جديدة تواجه متظاهرى المترو

15 مايو 2018 - 10:32 ص

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 20 متهمًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات على ذمة قضايا أحداث التجمهر التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق بعد قرار الزيادة.

ويواجه المتهمون عدة تهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، وذلك لارتكابهم أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك في أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو.