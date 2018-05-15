» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان

15 مايو 2018 - 10:39 ص

يعتبر شهر رمضان بموائده العامرة بيئة خصبة لزيادة الوزن لدي الرجال والنساء، إلا أنه من الممكن تجنب تلك الزيادة بإتباع بعض الخطوات البسيطة.

توضح الدكتورة داليا نبيل سالم استشارة التغذية العلاجية وأمراض السمنة بطب عين شمس، أن هذا الأمر ممكن إذا حرصنا على تغيير نمط ومكونات وجبة الإفطار.

وينصح بعد أذان المغرب بتناول كوب ماء ومشروب طبيعي مثل: العرقسوس أو عصير البرتقال، وبعض السكريات مثل: التمر لاستعادة نسبة السكر في الدم بعد الصيام ثم الراحة لمدة نصف ساعة.

وهو الوقت الذي يمكن قضاؤه في صلاة المغرب، بعد ذلك يمكن تناول وجبة الإفطار ويجب عدم الإفراط في تناول الطعام، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسمنة والأطعمة المحفوظة مثل: اللانشون والجبن المصنع، والحرص على تناول قدر معقول من النشويات والبروتينات.

كما يُفضل تقسيم وجبة الطعام على مراحل بحيث تناول كمية معتدلة من الطعام كل ساعتين، وبشكل عام رمضان هو فرصة مناسبة لتخليص الجسم من السموم والدهون.