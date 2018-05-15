تعرف على رد فعل الفلسطينيين بعد مذبحة الأمس

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عقب المواجهات الدامية بالأمس التي دارت بين جيش الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، والذي أدي إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، إذ عم إضراب شامل جميع المحافظات في فلسطين.

وقد توسع الإضراب وشمل كل مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، التزامًا بالحداد الوطني، الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة الطارئ برام الله، حيث تم تنكيس الأعلام وإعلان الحداد العام لثلاثة أيام.

وقد وصل عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم إلى 59 شهيدًا، فيما أصيب الآلاف، عقب الهجوم الإسرائيلي بالرصاص الحي على المتظاهرين.


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