قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

15 مايو 2018 - 10:53 ص

استنكر القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار دفاع بعض المنتمين للإخوان عن قرارات لا يعرفون عنها شيئا ، خاصة أنهم ليسوا جزءا من صناعة القرار داخل الجماعة.

وتساءل عبد الغفار علي حسابه الرسمي علي فيس بوك حتي متي ندلوا بدلونا بالنفي القاطع أو التأكيد القاطع ، ولسنا جزءا من صناع القرار ، واصفا أن هذا منهج سيضيع كل ما تبقي إن كان قد تبقي شئ.

واضاف في رده علي أحد المنتمين للجماعة عن مصيبة التأييد المطلق أو الرفض المطلق قائلا :يا أخي أنا أتعجب من رجل مثلك حاصل علي أعلي الدرجات العلمية و تتكلم كلام لا ينطبق ينبني علي اي منهج قويم ، تقول اخترناهم ، متسائلا : "متي ممكن تحدد التاريخ و الظروف"؟

وأوضح أن هناك مصيبة أو كارثة سميها ما شئت قد وقعت ، و بعد هذا كأن شيئا لم يكن و بكل بساطة الإجابة الوحيدة : "اجتهدنا فأخطأنا ، نقطة و من أول السطر".

وطالب بضرورة مراجعة النفس ، والاستفادة من الاخطاء ، لتعديل المسار ، متسائلا : هل من حقنا داخل الإخوان أن نعترض ، الإجابة : "لا ثم لا ثم لا.. من اعترض انطرد".

وأوضح أن المصيبة أنك كلما اقتربت من القيادات العليا رأيت مالا يسرك ، و كلما اقتربت مع صناعة القرار ، هالك ما تري و ما تسمع.

وتابع قائلا : نحن في أزمة لم تمر بها الأمة الإسلامية ، ليست أقل من اجتياح المغول و التتار، ولا زلنا نبحث عن مبررات لأشخاص ، حرام أن ندافع عن ما لا نعرف و نقوي بها طريق يزداد فشلا.

وأكد أن العالم كله كان يعمل للإخوان ألف حساب حتي اكتشف أن من يديرون أمر أكبر حركة إسلامية أبسط شئ أنهم بسطاء ، ويمكن التأثير عليهم بمنتهي السهولة ، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

واختتم حديثه : أن العالم اكتشف أن هذا الكيان الجبار و الجسد الهائل يديره عقل أصغر من أن يدير كيانا أصغر من هذا الكيان آلاف المرات ، فأدركوا أنهم إن تعاملوا مع هذا العقل و حاولوا عدم استبداله بعقول تناسب الجسد ، سيملكون القدرة علي إبطال هذه القوه الهائلة و جعلها بلا قيمة و لا أثر ..كفي كفي كفي.