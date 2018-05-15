» جراحة عاجلة لزوجة ترامب

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وكالات

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خضعت ميلانيا ترامب، السيدة الأولى في الولايات المتحدة لجراحة عاجلة، قال البيت الأبيض إنها لعلاج مشكلة صحية في الكُلى.

وقال مكتب ميلانيا ترامب إنها خضعت لعملية جراحية بمركز والتر ريد الطبي العسكري لمنع الدم من الوصول إلى الأورام داخل الكُلى سواء كانت أورام حميدة أو سرطانية.

وأضافت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى، أن الجراحة نجحت دون مواجهة أية مضاعفات.

ومن المقرر أن تقضي زوجة الرئيس الأمريكي، 48 سنة، الأيام المتبقية من هذا الأسبوع في المركز الطبي في ولاية ميريلاند حتى تتعافى.

ودون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد فيها أنه في طريقه للاطمئنان على زوجته.

وقالت غريشام، في بيان أصدره مكتب ميلانيا ترامب في هذا الشأن، إن "السيدة الأولى تتطلع إلى الشفاء الكامل لاستئناف عملها لصالح الأطفال في كل مكان."

كتب ترامب تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد فيها أنه في طريقه إلى المركز الطبي للاطمئنان على زوجته

وكشفت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن مبادرة "كن الأفضل" التي تستهدف الارتقاء بوعي الأطفال بأهمية الصحة، الاجتماعية، والنفسية، والبدنية.

وقالت إن المبادرة تستهدف التوعية بأهمية الحياة الصحية ومكافحة تعاطي أدوية الأفيون.

كما تناولت أخبار ظهرت الاثنين جراحة خضع لها الزعيم السابق للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري رايد، 78، لعلاج سرطان البنكرياس.

وقالت أسرة رايد إن الجراحة أُجريت في مستشفى جونز هوبكينز في بلتيمور، مؤكدين ثقتهم في نجاح الجراحة وأنه يتماثل للشفاء.

وكان جون ماكين، 81 سنة، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري الذي يعاني من سرطان نادر في المخ، من بين من تمنوا الشفاء لرايد في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "من عضو مجلس شيوخ صعب المراس إلى عضو مثله تماما، أدعو لك بالشفاء وأتمنى لك التعافي من الجراحة الناجحة."

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