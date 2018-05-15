» وفاة قائدة "سوبر مان"

عمرو محمد
أعلنت كاميلا فلوكسمان باينس، مديرة أعمال الممثلة مارجو كيدر، عن وفاتها عن عمر يناهز 69 عامًا، والتي أدت دور لويس لين في سلسلة أفلام "سوبرمان" في السبعينات والثمانينيات
وأكدت أن الممثلة توفيت في هدوء أثناء نومها يوم الأحد داخل منزلها في ليفينغستون بولاية مونتانا، ولم تذكر سبب الوفاة.
وكانت قد ولدت "كيدر" في كندا ولها أكثر من 70 فيلماً وبرنامجاً تلفزيونياً، من بينها "ذا غريت والدو بيبر" و"آميتيفيل هورور" ومسلسل أطفال تليفزيوني أنتج في عام 2014، ونالت عنه جائزة "إيمي"
عصر03:35 م
فجر
03:29
شروق
05:04
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:49
عشاء
20:19