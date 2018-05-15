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مصر توجه رسالة إلى ليبيا بشأن عودة جثامين الأقباط

الحياة السياسية

ضحايا داعش
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أصدرت وزارة الخارجية بيانا صباح اليوم الثلاثاء، أعربت من خلاله عن شكرها للنائب العام الليبي والطب الشرعي وأجهزة الدولة بكل أشكالها لما بذلوه من جهود لإنهاء إجراءات عودة جثامين الأقباط المصريين اللذين راحوا ضحايا على يد تنظيم داعش في فبراير 2015.

وذلك عقب قيام السلطات الليبية بالقبض على بعض عناصر تنظيم "داعش" المتورطين في هذا العمل الإرهابي الخسيس، الذي راح ضحيته 20 مواطناً مصرياً، والوصول إلى أماكن الجثامين واستخراج الرفات.

‎كما أعرب البيان عن خالص التعازي لأسر شهداء الوطن، مؤكدًا أن مثل تلك العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي ضد المواطنين الأبرياء تعد جرائم ضد الإنسانية، ولا تمت بصلة إلى أي دين من الأديان، مشيرا إلى تضامن وحرص كل الجهات الليبية على أن ينال المجرمون عقابهم.

وأشار البيان، إلى حرص وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات التي اعترت عملية شحن ونقل رفات شهداء الوطن من خلال التنسيق بين الجهات القضائية المصرية والليبية، والتواصل الدائم مع أهالي الشهداء وتقديم كل أوجه الدعم للمساعدة في إتمام إجراءات الشحن بنجاح ونقل الرفات إلى مثواها الأخير.


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