بالصور.. دفن جثامين ضحايا مذبحة "داعش"

15 مايو 2018 - 11:54 ص

استقبل مركز سمالوط بمحافظة المنيا جثث ضحايا تنظيم داعش في ليبيا البالغ عددهم 21 ضحية، حيث قام التنظيم بذبحهم في 15 فبراير 2015.

وقام قساوسة المنيا بدفن رفات الضحايا بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور والتى سبق وأن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشييدها تكريما وتخليدا لذكرى الشهداء، وتحوى مكانا مخصصا لدفن الرفات داخل مزار زجاجى بمقدمة الكنيسة.

وانطلق القداس الإلهى بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور، بعد وصول رفات الـ 21 شهيداً لمقر كنيستهم، التى شيدتها القوات المسلحة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكريم الشهداء الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش، وترأس صلوات القداس الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافى القبطى، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثانى.

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