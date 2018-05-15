» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأتني زوجتى وأنا في القبر أعمى والقبر مكشوف وأنا أقول لها لقد كنت في الدنيا أرى ولكني الآن أعمى. أرجو التأويل وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كنت بعيدًا عن الله ومقصرًا فى طاعته فهذه الرؤيا تحذيرية لك وتنبهك من غفلة أنت تعيشها، أو معصية ترتكبها، أو خاتمة سوء إن استمر بك الحال على ما أنت عليه، لأنه من يأتى فى الأخرة أعمى فهو كان فى الدنيا معرضا عن الله لقوله تعالى:(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى) طه 124: 126.

ومثل هذه الرؤيا تكون لمن أراد الله به خيرًا حتى يفيق مما هو فيه. والرؤيا التحذيرية تكون من فضل الله ورحمته للرائى لأنها تنبهه وتحذره حتى يعود إلى الله ويفعل الخير ويزداد فى الطاعات وخاصة أنه رأى فى منامه ما يخوفه ويحذره وينبهه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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