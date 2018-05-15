» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات

محمد عبد الحارس
استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل المتوقع لخوض نهائي الكأس أمام سموحة
وجاءت التشكيلة كالآتي:
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".
في خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز.
في خط الوسط: طارق حامد – محمد عنتر– محمود عبد العزيز – عبدالله جمعة.
في خط الهجوم: أوباما – كاسونجو.
على الجانب الآخر استقر أيضًا ميمي عبد الرازق، المدير الفني لنادي سموحة على تشكيل لقاء الليلة كالآتي:
في حراسة المرمي مهدى سليمان
في الدفاع: عبد الله بكرى وياسر إبراهيم ومحمود معاذ وأحمد حمص
في خط الوسط: إسلام صالح ورجب بكار وناصر ماهر وأويد أوكرى
في الهجوم: حسام حسن ومحمد حمدى زكى.
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