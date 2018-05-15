  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
ترمب وقورش

عملة تذكارية لترامب مع "أبو الإيرانيين"

الغزالي

القبض على شادى الغزالي حزب

إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة سرقة آثار من الأهرامات

فقدان قطعة ذهبية من الآثار وإحالة مسئول كبير للمحاكمة

إبراهيم عيسي

بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: أرفض مواجهة الاحتلال لهذا السبب

"الجبلاية" تعلن موعد قرعة بطولة كأس مصر

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم في البنوك

الأهلي

تشكيل الأهلي أمام كمبالا سيتي اليوم

القبض على 4 سائقين لرفعهم الأجرة بحلوان

قضايا وحوادث

القبض
القبض

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة

#

سقوط عامل وزوجته في قبضة الأمن بتهمة النصب

#

بالفيديو.. عنصري يعتدي على مسلمة بأمريكا

#

صفعة جديدة للمتهمين بالسطو المسلح على مدرسة

القاهرة

القبض على سائين

رفع الاجرة

اجرة الساقين

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة من القبض على 4 سائقين ميكروباص بموقف حلوان، لتسببهم فى رفع الأجرة، واعترفوا بامتناعهم عن تحميل الركاب إلا بعد رفع الأجرة.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد برفع بعض قائدى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط "حلوان / العتبة" تعريفة الأجرة المقررة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط المتلاعبين فى أسعار الأجرة، وتم استهدافهم بمأمورية، وأمكن ضبطهم، وتبين أنهم "على ث ع" 34 سنة، سائق، قائد السيارة رقم ن ل هـ 729، و"وائل أ م" 39 سنة، سائق، قائد السيارة رقم ب و ر 482، و"شعبان ع م" 33 سنة، سائق، قائد السيارة رقم ج و ر 746، و"تامر ك م" 38 سنة، سائق،  قائد سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات
» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى
» وفاة قائدة "سوبر مان"
» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان
» معركة داخل معهد أزهرى بسوهاج
» روايات مفزعة لمجندات عن الاغتصاب
» إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالغردقة
» الأهلي يرفض التفريط في "بركات"
» يغتصب ابنته وصديقاتها بسبب "الأرواح الشريرة"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون