القبض على 4 سائقين لرفعهم الأجرة بحلوان

15 مايو 2018 - 12:40 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة من القبض على 4 سائقين ميكروباص بموقف حلوان، لتسببهم فى رفع الأجرة، واعترفوا بامتناعهم عن تحميل الركاب إلا بعد رفع الأجرة.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد برفع بعض قائدى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط "حلوان / العتبة" تعريفة الأجرة المقررة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط المتلاعبين فى أسعار الأجرة، وتم استهدافهم بمأمورية، وأمكن ضبطهم، وتبين أنهم "على ث ع" 34 سنة، سائق، قائد السيارة رقم ن ل هـ 729، و"وائل أ م" 39 سنة، سائق، قائد السيارة رقم ب و ر 482، و"شعبان ع م" 33 سنة، سائق، قائد السيارة رقم ج و ر 746، و"تامر ك م" 38 سنة، سائق، قائد سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.