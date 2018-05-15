مفاجأة.. وزير النقل يعلن موعد رفع سعر تذكرة المترو

15 مايو 2018 - 02:22 م

كشف وزير النقل هشام عرفات، عن موعد رفع سعر التذكرة الجديدة والتي أكد أنها لن تكون قبل عام من الآن.

وأضاف "عرفات"، في ندوة بمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، "إن الدولة تدعم مترو الأنفاق بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه يوميًا، مؤكدًا، "أن الخدمة كانت ستتوقف تمامًا، حال عدم زيادة أسعار تذاكر المترو، وزيادة تعريفة المترو هتمشينا 3 سنين، والناس لو مبطلتش تستبدل المترو بالمواصلات العامة هيحصل شلل".

وكانت قد قررت وزارة النقل، تطبيق التعريفة الجديدة لتحصيل تذاكر مترو الأنفاق، علي أن تكون التذكرة تتراوح من 3 جنيهات الـ 7 جنيهات بناء علي عدد المحطات التي يكتسبها المواطن.