رئيس الأعلى للقضاء يهنئ المستشارين الجدد بمحكمة النقض

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محكمة النقض
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هنأ المستشار مجدى أبوالعلا رئيس محكمة النقض المستشارين الذين تم اختيارهم من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والتى انعقدت  يوم الثامن من هذا الشهر وتم اختيار59 مستشارًا من بين مستشارى الاستئناف والنيابة الأمة فى أكبر جمعية عمومية للمحكمة منذ نشأتها حتى الآن.

وطالب رئيس المحكمة المستشار مجدى أبوالعلا المستشارين الجدد بالعمل الجاد بعد توزيعهم على الدوائر بالتعاون مع زملائهم القدامى تحقيقا للعدالة الناجزة لخدمة المتقاضين وشعب مصر العظيم.


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